拜登簽署法案避免全國鐵路工人大罷工

【KTSF 張麗月報導】

國會參眾兩院先後表決通過法案，阻止全國鐵路工人大罷工之後，法案週五由總統拜登正式簽署生效，從而避免經濟陷入災難性衰退。

拜登週五簽署法案，避免了一場全國鐵路工人大罷工，幾十年來都聲援工會的拜登指，今次勞資糾紛要由國會插手干預，是正確的做法，因為在當前的經濟，既要打擊通脹，又要面對全國鐵路大罷工的話，無疑對經濟造成沉重負擔和風險。

拜登說：「全國鐵路系統事實上是供應鏈的支柱，我們太多東西是依靠鐵路運輸，從清潔食水至食品和燃料等用品，鐵路停運將會危害經濟，沒有貨運鐵路，美國許多工業將停頓，萬一關閉，經濟顧問報告指，將有多達76.5萬人，許多是工會成員將首次失去工作，單是罷工頭兩個星期計算。」

有關方面估計，全國鐵路大罷工帶來的經濟損失，可能高達每天20億元。

拜登又說，他的團隊協助談判出一個好結果，但仍然有許多工作要做，尤其是要繼續為全國每個工人爭取有薪病假。

這項法案要求鐵路公司和工人遵守9月份勞資雙方達成的協議，當中包括，鐵路工人五年內合共加薪24%，發放一筆5千元花紅，以及一日有薪休假。

12個工會中，有4個工會拒絕接納建議，認為方案並沒有提供足夠的帶薪病假，這場勞資糾紛，鐵路工人威脅要在本月9日，即下星期五發動罷工。

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