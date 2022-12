拜登簽署法案避免全國鐵路工人大罷工

【KTSF 張麗月報導】

國會參眾兩院先後表決通過法案,阻止全國鐵路工人大罷工之後,法案週五由總統拜登正式簽署生效,從而避免經濟陷入災難性衰退。

拜登週五簽署法案,避免了一場全國鐵路工人大罷工,幾十年來都聲援工會的拜登指,今次勞資糾紛要由國會插手干預,是正確的做法,因為在當前的經濟,既要打擊通脹,又要面對全國鐵路大罷工的話,無疑對經濟造成沉重負擔和風險。

拜登說:「全國鐵路系統事實上是供應鏈的支柱,我們太多東西是依靠鐵路運輸,從清潔食水至食品和燃料等用品,鐵路停運將會危害經濟,沒有貨運鐵路,美國許多工業將停頓,萬一關閉,經濟顧問報告指,將有多達76.5萬人,許多是工會成員將首次失去工作,單是罷工頭兩個星期計算。」

有關方面估計,全國鐵路大罷工帶來的經濟損失,可能高達每天20億元。

拜登又說,他的團隊協助談判出一個好結果,但仍然有許多工作要做,尤其是要繼續為全國每個工人爭取有薪病假。

這項法案要求鐵路公司和工人遵守9月份勞資雙方達成的協議,當中包括,鐵路工人五年內合共加薪24%,發放一筆5千元花紅,以及一日有薪休假。

12個工會中,有4個工會拒絕接納建議,認為方案並沒有提供足夠的帶薪病假,這場勞資糾紛,鐵路工人威脅要在本月9日,即下星期五發動罷工。

