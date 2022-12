拜登與馬克龍舉行雙邊會談 聚焦俄烏戰爭

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週四在白宮接待首位到訪的外國元首—法國總統馬克龍,兩人舉行雙邊會談,聚焦於俄烏戰爭,拜登和馬克龍都強調,美法兩國雖然有時有一些分歧,但兩國悠久長期的聯盟具有關鍵意義。

拜登週四首先在白宮舉行隆重儀式,歡迎到訪的法國總統馬克龍同夫人,當中包括鳴放21響禮炮,以及檢閱儀仗隊。

今次是拜登上台以來,接待到訪的第一位外國元首,拜登和馬克龍都認為,雖然兩國在一些議題上有時遇到分歧和困難,但美法兩國是長期必要的盟友。

拜登說:「今天那火焰燃燒得更光亮,我們兩國的聯盟在相互防衛方面,仍舊至關重要。」

馬克龍就說,美法兩國好像手足一樣,攜手為自由而戰。

跟著拜登和馬克龍,在白宮橢圓形辦公室坐下來會談,首先聚焦於俄烏戰爭,也關注到中國在印太地區越來越咄咄逼人,以及歐洲不滿拜登政府推動的有關氣候法案。

對於俄烏戰爭,美歐都希望繼續向烏克蘭提供經濟和軍事援助,對抗俄軍。

兩人其後舉行聯合新聞發布會,拜登再次重申,美法兩國連同北約盟友和歐盟,以及七國集團團結一致,強硬對抗俄羅斯進攻烏克蘭,同時也繼續大力支持烏克蘭人,為了保衛他們的家園、主權和領土完整而對抗俄羅斯入侵。

拜登又說,兩國也支持伊朗人民,美法兩國正合作對付支持俄烏戰爭的伊朗,也對伊朗違反人權的事問責,總之要確保伊朗不能取得核武。

拜登也感謝法國接收超過十萬名烏克蘭難民。

馬克龍就說,在美國的「降低通脹法」議題上,雙方有良好的討論,大家將會重整策略和議程,以便投資在關鍵的新興工業,好像半導體、氫氣、電池,和其他工業領域等絕對要果斷行動,因為最終大家都走向同一目標。

提到烏克蘭,馬克龍說,他不會催促烏克蘭人為一個不能接受的事實而妥協,而是尊重烏克蘭人的決定,並且就他們的領土和前途而展開的談判。

在幾個月前,美國國會通過總值4,300億美元的「降低通脹法案」,內容涵蓋稅收、清潔能源、醫療等領域,為美國製造的產品提供大量補貼,以解決氣候危機。

但歐洲就認為,這項法案並不公平,尤其是歐洲仍受制於俄烏戰爭帶來的後續震盪,這項法案可能對歐洲經濟造成二次嚴重衝擊。

馬克龍曾經在會議上也指,這項法案對歐洲企業極具侵略性,因為俄烏戰爭為歐洲帶來的成本,遠比美國高得多,如果該法案的補貼抽走了新的投資,歐洲有可能因此落後於他人。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。