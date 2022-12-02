灣區高速公路系統或改為按路程收費 最早2035年推行

【KTSF 周正鈞報導】

灣區運輸官員目前正在研究未來數十年的運輸發展，其中一個可能，就是將高速公路系統改為按路程收費，最早也要2035年才推行。

都會運輸委員會目前正在研究的一個未來發展的運輸項目，就是把高速公路當成是一個公用事業來經營，通過收費來支付營運費用。

這個建議目前處於收集灣區司機意見的階段，當局目前正在研究未來30年，如何增加高速公路的效率，和鼓勵更加環保的使用方式。

名為「Plan Bay Area 2050」的報告主張通過收費來減少交通阻塞，和減少溫室氣體的排放，所得收入也可以用在鼓勵人們減少開車的交通項目。

但是當局也表示，要實行道路收費，最早也是在2035年，並且需要修改加州法例來准許收費，當局也在研究，如何鼓勵開車人士在非高峰時間開車、比如共乘汽車來提高道路效率，以及乘搭公共交通工具等。

但是當局也了解到，要是在高速公路收費，一些開車人士會轉用其他沒有收費的道路，例如在中半島要避開使用101，就轉開El Camino Real，或是在東灣開San Pable Avenue，來避開州際80號公路。

當局表示，一切都在研究中，肯定不會發生的，就是不會在灣區建新的高速公路。

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