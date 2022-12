灣區高速公路系統或改為按路程收費 最早2035年推行

【KTSF 周正鈞報導】

灣區運輸官員目前正在研究未來數十年的運輸發展,其中一個可能,就是將高速公路系統改為按路程收費,最早也要2035年才推行。

都會運輸委員會目前正在研究的一個未來發展的運輸項目,就是把高速公路當成是一個公用事業來經營,通過收費來支付營運費用。

這個建議目前處於收集灣區司機意見的階段,當局目前正在研究未來30年,如何增加高速公路的效率,和鼓勵更加環保的使用方式。

名為「Plan Bay Area 2050」的報告主張通過收費來減少交通阻塞,和減少溫室氣體的排放,所得收入也可以用在鼓勵人們減少開車的交通項目。

但是當局也表示,要實行道路收費,最早也是在2035年,並且需要修改加州法例來准許收費,當局也在研究,如何鼓勵開車人士在非高峰時間開車、比如共乘汽車來提高道路效率,以及乘搭公共交通工具等。

但是當局也了解到,要是在高速公路收費,一些開車人士會轉用其他沒有收費的道路,例如在中半島要避開使用101,就轉開El Camino Real,或是在東灣開San Pable Avenue,來避開州際80號公路。

當局表示,一切都在研究中,肯定不會發生的,就是不會在灣區建新的高速公路。

