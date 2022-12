【KTSF】

極右翼陰謀論者Alex Jones和他的網站,較早時因為對2012年發生的Sandy Hook小學校園槍擊案涉嫌造謠,法庭下令他賠償將近15億元給槍擊案受害人家屬,Jones週五申請第11章破產保護。

Jones申請破產保護,要求法庭暫停處理牽涉他的公司所有民事訴訟,令公司可以重整業務和債務。

消息指,Jones申請破產有風險,因為他必須在法庭披露他旗下所有資產。

Jones被指控造謠,他指稱Sandy Hook小學槍擊案是設計出來的騙局,目的是為了推行槍支管制而上演的一場戲,他的言論令部份家屬受到極大精神打擊而告上法庭,要求賠償。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。