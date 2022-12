San Lorenzo市一街道改名為Via Wilma Chan 紀念已故Alameda縣議員陳煥瑛（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

為了紀念已故Alameda縣議員陳煥瑛(Wilma Chan),東灣San Lorenzo市將一條街道改名為Via Wilma Chan。

San Lorenzo的Via Mercado週三舉行改名儀式,工作人員中午裝設Via Wilma Chan,陳煥瑛道的路牌。

Alameda縣議員Dave Brown說:「陳煥瑛有她的處世之道,是顯著的、特別的、具影響力的,她是社會正義的勇士,為平民發聲,她也是許多領域的拓荒者。」

陳煥瑛是Alameda縣議會歷來第一位亞裔縣議員,週三改名的道路,位於陳煥瑛生前所代表的選區,陳煥瑛也是加州眾議院歷來第一位亞裔和女性黨領袖。

陳煥瑛是在去年11月3日,在她所居住的Alameda市早上遛狗時,在車禍中逝世。

除了San Lorenzo,Alameda市也將Constitution Way改名為Wilma Chan Way,奧克蘭市的Madison公園也改名為 Wilma Chan公園,來紀念陳煥瑛。

