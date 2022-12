【KTSF 黃恩光報導】

灣區踏入12月的第一天下大雨,降雨量有多少?週四晚和週五早上有多寒冷?

大家週四早上上班和上學途中,有沒有下大雨呢?

週三晚抵達的冷鋒,來得快去得也快,週四下午已經逐漸停止下雨。

國家氣象局表示。直至下午為止,灣區普遍地區錄得大約1吋的降雨,北灣地區和山區的降雨較多。

冷鋒過後,灣區週四晚到週五早上會十分寒冷,霜凍警示及霜凍警告現正生效。

北灣Sonoma、Napa等地區最寒冷,最低氣溫低於冰點,東灣內陸地區,例如Concord和Livermore,以及南灣聖荷西,氣溫接近冰點。

舊金山週四晚最低氣溫華氏30多度至40多度,週五日間氣溫將回升至50多度,不會下雨。

預測另一股冷鋒星期六早上抵達灣區,星期六和星期日都有機會下雨。

