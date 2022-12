舊金山市參議會通過立法讓警方遙控機械人可配備致命武器（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)市參議會通過立法,讓警方可使用配備致命武器軍事級遙控機械人,舊金山警察局長就澄清,所謂機械人,其實背後是人手控制。

舊金山警察局長Bill Scott說:「機械人都是人手控制的,我們的警員都是受過全面訓練,及很純熟地操作,它們不是全自動,沒有預定程式,它們都是由久經訓練的警員遙距控制。」

其實舊金山警方已經擁有各類型的機械人達11年之久,通常用作運送物資或遙控監察,現在警方就可以在局長、局長助理或副局長批准下,將機械人配上致命武器,用在嚴重的案件中,例如恐怖襲擊或大型槍擊案,警方考慮在機械人裝上炸藥,以進入暴力和持槍疑犯身處的建築物內,以減低無辜傷亡。

這項政策在市參議會內引起激烈爭論,反對的市參事不滿議會容許警方用機械人殺人,反持的一方則認為,議案包括7個拆彈機械人,並且會配備鏡頭,讓操作人員看到現場情況,而且機械人不會配備槍械,最終市參議會以8票對3票表決通過。

這項政策是因應州政府在5月時通過了一項法例,要求執法單位需要地方政府通過才可以使用軍事級機械人。

東灣奧克蘭(屋崙)警察委員會上個月也曾探討使用配備槍械的機械人,但這議題在社區引發極大爭議,最終奧克蘭警方放棄使用軍用機械人的計劃。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。