舊金山有市民洗街後將車泊回街道上卻被抄牌（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山（三藩市）有市民在洗街之後，將車泊回家門外街道上而被抄牌。

根據舊金山紀事報報導，居住在日落區一個非洲裔人士，在洗街車清潔街道後，將自己的車停泊在家門外的車道上郤被抄牌。

而根據舊金山交通局的規例，當洗街車完成路段的清潔後，洗街時段還沒有完結前，泊車其實是沒有違法。

交通局的執法人員在了解法例上存有落差，已不是今日的事，這個問題自疫情舒緩，市內交通流量增加後又再次出現。

而根據交通局資料，車主在洗街車完成清潔後收到告票，是可以透過網站、郵寄、打電話或親自到交通局上訴，交通局會審視個案。

不過上述的非洲裔事主，在上訴後沒有獲得跟進，事主親身去交通局查詢進度時，交通局指沒有收到上訴文件，更反指事主沒在提交上訴文件時影相備份。

事主堅持自己沒有違法，情願完成7小時的社會服務令也不交罰款，此事件在事主的太太在網上公開後獲得關注。

而交通局也提醒市民，要確保在洗街時段在路肩的一呎半外，不要有障礙物阻塞街道。

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