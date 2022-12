舊金山有市民洗街後將車泊回街道上卻被抄牌（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)有市民在洗街之後,將車泊回家門外街道上而被抄牌。

根據舊金山紀事報報導,居住在日落區一個非洲裔人士,在洗街車清潔街道後,將自己的車停泊在家門外的車道上郤被抄牌。

而根據舊金山交通局的規例,當洗街車完成路段的清潔後,洗街時段還沒有完結前,泊車其實是沒有違法。

交通局的執法人員在了解法例上存有落差,已不是今日的事,這個問題自疫情舒緩,市內交通流量增加後又再次出現。

而根據交通局資料,車主在洗街車完成清潔後收到告票,是可以透過網站、郵寄、打電話或親自到交通局上訴,交通局會審視個案。

不過上述的非洲裔事主,在上訴後沒有獲得跟進,事主親身去交通局查詢進度時,交通局指沒有收到上訴文件,更反指事主沒在提交上訴文件時影相備份。

事主堅持自己沒有違法,情願完成7小時的社會服務令也不交罰款,此事件在事主的太太在網上公開後獲得關注。

而交通局也提醒市民,要確保在洗街時段在路肩的一呎半外,不要有障礙物阻塞街道。

