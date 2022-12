【KTSF 梁展穎報導】

秘魯爆發禽流感,官方說有超過一萬隻海鳥因此死亡。

在過去的兩星期,秘魯多個海灘以及雀鳥保護區有大量海鳥的屍體,估計至少14,000隻死亡。

沙灘上發現的海鳥屍體,多數屬於塘鵝類,牠們生活在附近的島嶼。

秘魯農業衛生局認為,這次H5N1禽流感爆發,主要是由一種海鷗候鳥引起,而H5N1會通過禽鳥的糞便與口水,在禽鳥之間迅速傳播,人類如果同病鳥密切接觸也會感染到,秘魯衛生當局因此提醒民眾,要小心處理死亡的鳥類,一發現有病例就馬上通報,在Ecuador的鄰近一帶,已經有家禽養殖場通報病例。

目前美國與歐洲也都有一波禽流感,而今年已經有大批的雀鳥因此死亡,當中以海鳥最受打擊。

