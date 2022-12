舊金山地檢官宣布對上週劫持Muni巴士疑犯提出多項控罪

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)宣布,已對在上星期五劫持Muni巴士的36歲疑犯提出多項控罪。

謝安宜發出新聞稿表示,36歲的疑犯Rickey Dancy必須對他的行為負責,她指這些罪行危及無數無辜的人,她慶幸在這宗事件中沒有人喪生。

但她指Dancy的行為是不可原諒,所以必需發出一個明確的信息,讓公眾明白這種魯莽行為是不能容忍。

Dancy被控劫車、企圖劫車、盜竊汽車、未經同意偷走車輛,以及兩項刑事毀壞,和兩項撞車後不顧而去的重罪,另外還有多宗輕罪指控,當中包括無牌駕駛。

Citizen app的片段顯示,涉案巴士停在18街和Guerrero街交界,事發在上週五晚上,Dancy涉嫌襲擊巴士司機,並開走巴士,司機和乘客在Dancy開走巴士前已全部下了車。

警方發現巴士後展開追逐,期間巴士在Mission區撞到多輛汽車。

警方指在巴士行駛途中,Dancy突然跳車逃走,警方成功上到巴士,在18街和Guerrero街交界前剎停巴士,另一方面警員就在一個街口外拘捕Dancy。

Dancy被捕後一直被拘留,地檢處指由於他可能構成公共安全風險,所以將尋求Dancy羈押候審。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。