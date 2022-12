江澤民遺體移送北京 追悼大會下周二舉行

【有線新聞】

前中國國家主席江澤民逝世,遺體由上海移送至北京,習近平等黨和國家領導人在機場迎靈,而追悼大會將於下星期二在北京人民大會堂舉行。

江澤民遺體星期四由上海移送至北京,習近平等黨和國家領導人戴上白花和黑紗,在北京西郊機場迎靈。下午接近四時,載著江澤民遺體的專機降落,江澤民遺孀王冶坪下機,習近平與夫人彭麗媛向她致意。

在哀樂聲中,12名禮兵護送江澤民的靈柩慢慢落機,去到迎靈隊伍前方肅立,習近平等向江澤民遺體三鞠躬,靈柩由靈車送往停靈處。

至於起靈儀式就在中午在上海華東醫院告別室舉行,治喪委員會辦公室成員、上海市有關負責人、王冶平等江澤民親屬、生前友好及醫護人員等向遺體告別,並護送靈柩到上海虹橋機場,沿途有群眾送行。

江澤民治喪委員會周四發出公告,追悼大會定於下周二上午10時在北京人民大會堂舉行,大會將會現場直播。追悼大會默哀時,全國人民默哀三分鐘,一切有汽笛的地方鳴笛三分鐘,防空警報鳴響三分鐘,當日全國和駐外使領館,其他駐外機構下半旗誌哀,停止公共娛樂活動一天,不設遺體告別儀式。

