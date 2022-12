【KTSF 吳倩妤報導】

相對於現任的中共領導人習近平,總書記江澤民被視為比較寬鬆,他最為人所知的是「悶聲發大財」,江派因此成為中國經濟的中堅力量,得到最多的經濟利益,也因此同習近平一派鬥爭得最厲害。

江澤民在任期間也有不少人權污點,當中包括殘酷迫害法輪功、加強監控中國社會,以及加強執行一胎化,目前一個孩子政策基於人口現實已經取消。

但對法輪功的迫害仍然持續,有關法輪功學員遭到活摘器官的消息也是層出不窮。

至於中共監控中國社會現時就更加變本加厲,尤其是使用電子設施及大數據,疫情清零的封控更加凸顯中國就是一個警察國家。

