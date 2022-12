國會眾議院緊急立法 避免聖誕節前發生「災難性」鐵路工人罷工

【KTSF 張擎鳳報導】

國會眾議院週三緊急採取立法行動,來阻止全國鐵路工人罷工,眾議院通過法案,要鐵路公司和工會遵守在9月份達成的一項協議,此外,民主黨也提出一項修訂案,給予鐵路工人7日帶薪病假。

在拜登總統要求下,國會眾議院週三緊急立法,避免在聖誕節之前發生「災難性」的鐵路工人罷工,眾議院兩黨取得共識,以壓倒性的290票對137票,確認鐵路公司和工會在9月份達成的一項勞資協議。

當中包括,在五年內為鐵路工人合共加薪24%,發放一筆5千元花紅,以及給予一日帶薪休假日。

但該協議並未解決鐵路工人沒有帶薪病假及難以請假的問題,因此聯邦眾議長普洛西提出一項修訂案,給予鐵路工人7日帶薪病假,這項修訂案,投票結果是按黨派路線通過,共和黨人並不支持,他們認為原本的協議並無給予7天有薪病假,眾議院此舉無疑是過份介入勞資事務。

普洛西表明,他們都不想介入,但是如果任由鐵路工人罷工,美國的經濟與家庭將受到非常沉重的打擊。

普洛西說:「今天我們在此要捍衛美國家庭的財政安全,要保護美國經濟,在其繼續復原之際,以避免一場災難性的全國鐵路停擺。」

拜登說:「中產階級建設美國,而工會就建設中產階級。」

拜登總統較早時也強調,國會如果不採取行動,汽車供應鏈、食物運送、煉油廠有害廢料清除等等的工作,都受到巨大的衝擊。

美國每年有四成的貨運經由鐵路執行,有報告指,鐵路工人罷工,每日會令美國經濟損失20億元,如果罷工持續一個月,美國會失去70萬份工作,因為依賴鐵路貨運的美國製造業,會因鐵路罷工而倒閉,所有貨物都會漲價,經濟因此會陷入衰退,很多商家的原料只能維持幾日用度,而且也都沒那麼多的地方去堆積成品庫存。

雖然部份商業會改由大貨車運輸,但貨車數量不足以取代鐵路的能量,因為每日因此要額外增加近47萬部大貨車。

此外,鐵路罷工也嚴重影響許多人的上班通勤,此所以國會有幾不情願,最終都必須介入。

上次介入鐵路罷工是30年前,下一步法案會提交參議院審議。

參議院多數黨領袖舒默透露,他同少數黨領袖麥康尼都認為,就算未必有足夠的票數過關,都必須盡快處理這宗立法。

鐵路貨運勞資雙方在9月達成的協議,12個鐵路工會中有四個反對,他們要求有較好的工作時間表及福利,因為目前他們的工作時間安排,令他們難以請假去看醫生,或參加家庭活動。

鐵路維修工會律師Rich Edelman說:「我們促請他們給予鐵路工人,那些為大多數美國工人都已享有的東西,他們工作真的很苦很危險,他們許多人在外頭工作,暴露在某些元素和化學品下,他們需要有薪病假。」

如果國會不介入,鐵路工人最快會在12月9號罷工。

