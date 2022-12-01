夏威夷火山持續噴發令測量全球碳濃度設施關閉

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夏威夷冒納羅亞火山持續噴發，山上監察全球碳排放設施亦要關閉，不少遊客則專程到當地，觀賞全球最大活火山相隔近40年後再次噴發。

濃煙夾雜火山灰直衝天際。將夜空染紅。夏威夷大島的冒納羅亞火山自周日噴發開始，火山口不斷湧出冒著煙的岩漿。噴出熔岩高達45米，離遠亦可見山上留下一片橙黃的熔岩流。

由於岩漿流入通往山上觀象台的道路，更導致電力中斷，觀象台被迫暫停運作。冒納羅亞觀象台位於海拔約3444米，因地處偏遠、不受干擾，自1958年起，測量大氣中二氧化碳濃度，是評估全球暖化的重要基準。

當局正在島上另覓位置，臨時替代觀象台收集數據，又考慮用飛機運送發電機，以恢復觀象台測量工作。科學家同時嘗試測量火山噴發排放的氣體。

冒納羅亞火山沉寂38年後再次噴發，吸引數以千計民眾冒險到火山國家公園一帶欣賞奇觀。不少遊客行經的一條高速公路，距離熔岩僅約5公里。現時熔岩流移動速度緩慢，科學家估計熔岩最快兩天後流入公路，但強調情況可能隨時有變。

冒納羅亞火山高4169米，是全球最大活火山，自1843年已噴發過33次。

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