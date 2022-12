夏威夷火山持續噴發令測量全球碳濃度設施關閉

【有線新聞】

夏威夷冒納羅亞火山持續噴發,山上監察全球碳排放設施亦要關閉,不少遊客則專程到當地,觀賞全球最大活火山相隔近40年後再次噴發。

濃煙夾雜火山灰直衝天際。將夜空染紅。夏威夷大島的冒納羅亞火山自周日噴發開始,火山口不斷湧出冒著煙的岩漿。噴出熔岩高達45米,離遠亦可見山上留下一片橙黃的熔岩流。

由於岩漿流入通往山上觀象台的道路,更導致電力中斷,觀象台被迫暫停運作。冒納羅亞觀象台位於海拔約3444米,因地處偏遠、不受干擾,自1958年起,測量大氣中二氧化碳濃度,是評估全球暖化的重要基準。

當局正在島上另覓位置,臨時替代觀象台收集數據,又考慮用飛機運送發電機,以恢復觀象台測量工作。科學家同時嘗試測量火山噴發排放的氣體。

冒納羅亞火山沉寂38年後再次噴發,吸引數以千計民眾冒險到火山國家公園一帶欣賞奇觀。不少遊客行經的一條高速公路,距離熔岩僅約5公里。現時熔岩流移動速度緩慢,科學家估計熔岩最快兩天後流入公路,但強調情況可能隨時有變。

冒納羅亞火山高4169米,是全球最大活火山,自1843年已噴發過33次。

