舊金山市長宣佈啟動試點計劃 助企業主消除塗鴉（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)市長布里德宣佈啟動消除塗鴉的試點計劃,主要對象是商業走廊和其他私人財產。

目前業主有責任在30天內清除塗鴉,否則將面臨罰款。

舊金山市長布里德、舊金山第7區市參事梅義加(Myrna Melgar),以及工務局週三下午宣佈啟動全新的消除塗鴉計劃,她們兩人亦有即場示範。

這個為期兩年的試點計劃,由市參議會通過並由市長布里德簽署,從市府預算提供資金,其中200萬元用於本財政年度,而另外200萬元用於2023至2024財政年度,計劃將致力於減輕參與計劃的業主的經濟負擔,為他們節省了清潔塗鴉的成本和時間。

布里德說:「我們知道有很多小業主在苦苦掙扎,我們也知道有挑戰,要滿足城市的指引,為這些物業適當髹漆。」

有興趣的企業主,可以通過311客戶服務中心提出要求,計劃將不包括修復原有的壁畫等,而在建築中或正在裝修的物業上的塗鴉,並不在該計劃之列。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。