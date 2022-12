包維爾指聯儲局可能要更長時間加息抗通脹

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週三提示下月中的議息會議,有可能會略為縮小加息的幅度,但他重申這個並不代表聯儲局即將結束打擊通脹,而是需要更長時間加息來對抗通脹。

聯儲局由6月開始,連續四次加息4分之3厘,主席包維爾週三向一個經濟政策研究組織透露,在下月中的議息會議上,加息的幅度有可能沒有這麽激進,而是採取較為溫和的加息幅度,意味著可能會加息半厘。

不過包維爾強調,略為溫和的加息幅度,並不代表即將停止打擊通脹,而是可能需要較長時間加息,以便將通脹降回2%目標,因為歷史教訓強烈反對太早放寬貨幣政策。

包維爾說:「我們需要加息到一個水平,足以令到通脹降回2%,加息多少才算足夠仍未確定,雖然毫無疑問自3月以來,已將聯邦基金利率目標範圍提高375基點,正如上次開會後的聲明顯示,我們預期持續加息是合適做法。」

包維爾承認,在對抗通脹方面,汽車、家具和電器等貨品價格有回落跡象,同時租金和其他房屋的成本,也有可能在明年下跌,但服務範圍的成本包括出外用餐、旅遊和醫療健保,仍然快速上漲,也將很難控制,因此他指出,要回復價格穩定,仍有漫長的路要走。

包維爾也提到,服務成本的推高,主要是由薪金上漲所帶動,而這個漲幅是40年來最快。

他又說,薪金增長強勁,主要是由疫情開始以來的勞工短缺所造成,而這個現象短期內都不會消退。

