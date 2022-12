DoorDash宣布裁員1,250人 舊金山逾300員工受影響

【KTSF 梁展穎報導】

外賣平台DoorDash宣布裁員1,250人,公開資料顯示,超過300名舊金山(三藩市)員工會受影響。

總部設在舊金山(三藩市)的DoorDash,在全球有超過2萬名員工,公司行政總裁Tony Xu週三向員工發通告,表示會裁員1250人,約佔總人數的6%。

公開資料顯示,DoorDash位於舊金山Second Street Boardman Place和Mission街辦公室的311名員工會被裁,明年3月1日生效。

加州Century City和洛杉磯的辦公室也會裁減合共75名員工。

Xu說,由於Doordash擴展得很快,大量招聘人手,加上在疫情高峰過後管理不善,導致需要裁員來削減開支。

Xu向員工表示,對於公司需要裁員,他感到萬分的歉意。

DoorDash第三季的營運開支超過20億元,彭博報導,今次裁員包括美國本地和海外員工。

被裁員工將會獲得17個星期的薪金作為遣散費。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。