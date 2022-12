加州一律師透過殘障人士法訴訟獲和解金 承認漏報稅收或被判刑

【KTSF 黃恩光報導】

首府Sacramento地區一個律師,在當地以及加州其他地區提出幾千宗與ADA美國殘障人士法令有關的訴訟,而得到和解費以及賠償金,聯邦司法部控告他蓄意漏報這方面的收入,被告認罪。

聯邦司法部指出,60歲Carmichael居民Scott Norris Johnson是一名專精稅務的律師,在Sacramento地區經營律師行。

司法部表示,被告曾以原告人的身份,在州內提出超過4千宗ADA訴訟,而從中獲得和解費及賠償。

根據聯邦法,除非訴訟與個人受傷或疾病有關,否則獲得和解費以及賠償金的人士應該繳稅,但司法部表示,被告2012年到2014年蓄意漏報有關的收入,而令到國稅局損失超過25萬元稅收。

被告在聯邦法庭承認申報虛假稅務資料的控罪,法官將於明年3月判刑,最高刑罰是監禁3年。

