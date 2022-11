世界盃小組賽爆冷和精彩賽事不斷 聽聽足球專家怎麼說（視頻）

【KTSF】

世界盃小組賽頭兩輪結束,爆冷和精彩賽事不斷,本台邀請到台灣Eleven Sports賽事總監兼主播陳雄威,及台灣中時電子報體育中心主任李弘斌為大家分析,聽聽足球專家怎麼說。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。