冷鋒週三晚抵灣區 預測午夜到週四清晨最大雨

【KTSF 黃恩光報導】

一股冷鋒週三晚抵達灣區，預測午夜到週四清晨最大雨，週四早上也會下雨，駕駛人士要注意。

國家氣象局指出，這股風暴來自阿拉斯加，夾雜來自夏威夷一帶的熱帶濕氣，預測雨勢會頗大，灣區普遍地區降雨量會達到一吋。

週三晚北灣開始下雨，雨帶在凌晨時分覆蓋整個灣區，清晨5點左右最大雨，風雨會影響週四早上交通繁忙時段，下午會逐漸停雨。

週四日間氣溫華氏50多度，而冷鋒離開灣區之後，星期五早上會非常寒冷。

氣象局表示，北灣以及內陸地區，最低溫度只有華氏20多度，低於冰點，另一股冷鋒將於星期六抵達灣區。

風暴一波接一波，氣象局提醒打算本週末前往Sierra山區的人士要注意，大風雪會令到駕駛非常困難，星期四當地全日會下雪以及大風，應盡量避免開車。

比較適宜出行的時間是星期五下午，以及星期六早上，星期日早上有機會下大雪，大家出發之前最好先打聽天氣以及交通消息。

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