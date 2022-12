冷鋒週三晚抵灣區 預測午夜到週四清晨最大雨

【KTSF 黃恩光報導】

一股冷鋒週三晚抵達灣區,預測午夜到週四清晨最大雨,週四早上也會下雨,駕駛人士要注意。

國家氣象局指出,這股風暴來自阿拉斯加,夾雜來自夏威夷一帶的熱帶濕氣,預測雨勢會頗大,灣區普遍地區降雨量會達到一吋。

週三晚北灣開始下雨,雨帶在凌晨時分覆蓋整個灣區,清晨5點左右最大雨,風雨會影響週四早上交通繁忙時段,下午會逐漸停雨。

週四日間氣溫華氏50多度,而冷鋒離開灣區之後,星期五早上會非常寒冷。

氣象局表示,北灣以及內陸地區,最低溫度只有華氏20多度,低於冰點,另一股冷鋒將於星期六抵達灣區。

風暴一波接一波,氣象局提醒打算本週末前往Sierra山區的人士要注意,大風雪會令到駕駛非常困難,星期四當地全日會下雪以及大風,應盡量避免開車。

比較適宜出行的時間是星期五下午,以及星期六早上,星期日早上有機會下大雪,大家出發之前最好先打聽天氣以及交通消息。

