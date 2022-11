【KTSF 朱慧琪報導】

維珍尼亞州Walmart一名經理上週二於公司休息室開火,造成6人死亡的槍擊案,有一名生還者起訴Walmart,要求賠償5千萬元。

原告人是槍擊案中的生還者Donya Prioleau,她表示,在9月份時,已經正式投訴過槍手Andre Bing,她聲稱槍手曾評論她的年齡、身高,並因為她貧窮而騷擾她。

據Prioleau指,Bing還問過同事,有沒有接受過應對槍擊事件的訓練。

原告人指控Walmart從多份報告中,已知悉Bing威脅和欺凌其他員工,但仍繼續僱用他。

上週二經理Bing涉嫌在休息室開火,導致6名員工死亡,Walmart尚未對訴訟作出回應。

