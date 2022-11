美國郵政全年不斷招聘全職員工 為假日旺季做好準備（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

最近不斷傳出企業裁員的消息,但美國郵政(USPS)全年不斷地招聘全職員工,為什麼呢?

位於舊金山(三藩市)Excelsior區的郵政局,最近很忙碌。

舊金山Excelsior郵政局經理劉德心(Dexin Liu)說:「現在特別是黑色星期五和網購星期一,包裹數量較平時多了40%到80%。」

劉德心是這間郵政局的經理,他加入美國郵政將近20年,他週二開放這間郵政局,讓傳媒拍攝和參觀。

劉德心說:「這裡是郵局裡面,信箱的部分。」

這裡擺放包裹。

劉德心說:「去到信箱的包裹放在這裡,顧客收到通知有包裹在這裡,(把通知)帶來這裡就可以交給你。」

聖誕節即將來到,郵政局如何應付大量的郵件呢?

劉德心說:「美國郵政全年聘請員工,特別是舊金山地區,我們全年聘請全職員工,為假日旺季做好準備,還有郵差平時會加班。」

劉德心表示,舊金山地區的人手算充足,所以大家會很準時收到郵件,現在不少大企業裁員,但美國郵政強調全年不斷需要招聘全職員工。

劉德心說:「特別現在多了公司推行網上購物,所以不單包裹數量多了,文件和快遞郵件也較從前多了。」

美國郵政提醒大家,如果想12月25日聖誕節之前將郵件寄到目的地,就要注意這些日子,一般郵件包括聖誕卡,需要在12月17日或之前寄出,優先郵件(Priority Mail)最遲12月19日寄出,如果使用優先加快服務,需在12月23日寄出郵件。

