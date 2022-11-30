美國郵政全年不斷招聘全職員工 為假日旺季做好準備（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

最近不斷傳出企業裁員的消息，但美國郵政（USPS）全年不斷地招聘全職員工，為什麼呢？

位於舊金山（三藩市）Excelsior區的郵政局，最近很忙碌。

舊金山Excelsior郵政局經理劉德心（Dexin Liu）說：「現在特別是黑色星期五和網購星期一，包裹數量較平時多了40%到80%。」

劉德心是這間郵政局的經理，他加入美國郵政將近20年，他週二開放這間郵政局，讓傳媒拍攝和參觀。

劉德心說：「這裡是郵局裡面，信箱的部分。」

這裡擺放包裹。

劉德心說：「去到信箱的包裹放在這裡，顧客收到通知有包裹在這裡，（把通知）帶來這裡就可以交給你。」

聖誕節即將來到，郵政局如何應付大量的郵件呢？

劉德心說：「美國郵政全年聘請員工，特別是舊金山地區，我們全年聘請全職員工，為假日旺季做好準備，還有郵差平時會加班。」

劉德心表示，舊金山地區的人手算充足，所以大家會很準時收到郵件，現在不少大企業裁員，但美國郵政強調全年不斷需要招聘全職員工。

劉德心說：「特別現在多了公司推行網上購物，所以不單包裹數量多了，文件和快遞郵件也較從前多了。」

美國郵政提醒大家，如果想12月25日聖誕節之前將郵件寄到目的地，就要注意這些日子，一般郵件包括聖誕卡，需要在12月17日或之前寄出，優先郵件（Priority Mail）最遲12月19日寄出，如果使用優先加快服務，需在12月23日寄出郵件。

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