【KTSF】

一項新研究發現,近年涉及槍械的死亡率上升,尤其是在疫情期間,去年的死亡人數創下歷史新高。

這個新研究檢視過去三年的槍擊死亡事件,死亡人數超過100萬人。

研究人員發現,從2019年到2021年,槍擊死亡人數上升了25%以上,是前所未有的顯著增長。

調查發現自1990年以來,近86%死於槍擊的都是男性。

2021年,年輕非洲裔男性的槍殺率,比美國整體涉及槍械的死亡率高出近10倍。

與白人相比,年輕拉美裔男性的槍殺率幾乎高出四倍,年輕非洲裔男性的槍殺率,比白人男性高出22倍。

