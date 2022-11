【KTSF】

社交媒體Twitter宣佈,不再執行防止散播有關新型肺炎錯誤信息的政策。

Twitter週一晚在官方網站上公佈撤銷這政策,在2020年新型肺炎疫情在美國爆發後不久,Twitter實施了一套規則,重點是打擊有關新冠病毒的假信息。

在過去兩年半,Twitter表示有數千個帳戶因違反這些規則而被暫停。

