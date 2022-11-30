聯航明年3月起恢復舊金山往返香港直航班機（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聯航（United Airlines）宣布從明年3月開始，將恢復往返香港的直航班機，但是3月初的票價非常高，業者認為聯航預料會隨著需求做調整，一些經香港回中國的民眾，也將有多一個選擇。

從舊金山直飛香港，目前就只有國泰航空一天一班，而隨著香港逐步放寬防疫措施，舊金山飛香港機票的需求也相應增加。

旅遊社總裁邵旗謙說：「一般來說，很多人想回香港，因為三年沒有回過，都想回去，但是可惜航班方面，就只有一間航空公司飛香港。」

美國聯航宣布，從明年3月3日開始，將恢復舊金山直飛香港，並且每天兩班，這將是自疫情開始以來，首個飛香港的美國航空公司。

但是到聯航的網站查看，3月初的經濟艙來回直飛機票，價錢超過3,200元，要等到3月底4月初，價錢才下調到1,200元至1,300元的水平。

置於到中國方面，中國還沒有對旅客開放邊境，除非是中國公民，或持有簽證探親，或進行商務活動的人，而目前還沒有去中國的可能。

可以回中國的人，之前需要去指定的地方做PCR核酸檢測，現在只需要政府核准的地方就可以，並需要出示疫苗卡，或醫生開出的豁免證明。

但是目前抵達中國城市，也還需要5+3的隔離，而多數人也因為不願意讓自己的情況影響到家人，他們選擇所有8天的隔離都留在防疫旅館中。

業者提醒，想到中國的民眾，需要到官方途徑找答案。

邵旗謙說：「首先要多留意現時的新聞，要知道最新的消息，一些資深的旅行社，或有經驗的人告訴你，不要相信流言流語，例如在一些網站上看到，但不是官方的，官方資料才可以當成是事實，道聽途說的話很容易走錯路。」

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