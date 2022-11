聯航明年3月起恢復舊金山往返香港直航班機（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聯航(United Airlines)宣布從明年3月開始,將恢復往返香港的直航班機,但是3月初的票價非常高,業者認為聯航預料會隨著需求做調整,一些經香港回中國的民眾,也將有多一個選擇。

從舊金山直飛香港,目前就只有國泰航空一天一班,而隨著香港逐步放寬防疫措施,舊金山飛香港機票的需求也相應增加。

旅遊社總裁邵旗謙說:「一般來說,很多人想回香港,因為三年沒有回過,都想回去,但是可惜航班方面,就只有一間航空公司飛香港。」

美國聯航宣布,從明年3月3日開始,將恢復舊金山直飛香港,並且每天兩班,這將是自疫情開始以來,首個飛香港的美國航空公司。

但是到聯航的網站查看,3月初的經濟艙來回直飛機票,價錢超過3,200元,要等到3月底4月初,價錢才下調到1,200元至1,300元的水平。

置於到中國方面,中國還沒有對旅客開放邊境,除非是中國公民,或持有簽證探親,或進行商務活動的人,而目前還沒有去中國的可能。

可以回中國的人,之前需要去指定的地方做PCR核酸檢測,現在只需要政府核准的地方就可以,並需要出示疫苗卡,或醫生開出的豁免證明。

但是目前抵達中國城市,也還需要5+3的隔離,而多數人也因為不願意讓自己的情況影響到家人,他們選擇所有8天的隔離都留在防疫旅館中。

業者提醒,想到中國的民眾,需要到官方途徑找答案。

邵旗謙說:「首先要多留意現時的新聞,要知道最新的消息,一些資深的旅行社,或有經驗的人告訴你,不要相信流言流語,例如在一些網站上看到,但不是官方的,官方資料才可以當成是事實,道聽途說的話很容易走錯路。」

