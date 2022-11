【KTSF】

加州新型肺炎確診人數近期上升,一項新研究發現,染疫的男性在確診後三個月,精子數量減少超過一半。

根據醫學病毒學雜誌,感染過新冠病毒的男性,確診後三個月或更長時間,精子數量比未染疫的男性減少了53%。

在土耳其的醫學實驗,採用100名20歲至50歲曾染疫的健康男性樣本,及符合相同標準,但從未染疫的男性樣本,經過比較發現,曾染疫的男性精子濃度降低,也表示新冠病毒可能對男性生育能力產生負面影響。

但專家也強調,將需要更全面的大型研究才能了解病毒對精子濃度的影響。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。