包維爾指加息速度或轉趨溫和 刺激華爾街股市反彈飆升

November 30, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週三提示，日後加息的速度將會漸趨溫和，他這番話刺激華爾街股市強力反彈飆升。

美股週三強力反彈回升，道瓊斯升737點，升幅超過2%，SP500升122點，升幅3%，Nasdaq升得更厲害，勁升484點，升幅達4.4%，重上11,400點以上。

週三是11月份最後一個交易日，以整個月份來計，道瓊斯和SP500分別累積升了超過5%，Nasdaq就累積升了接近4.4%。

股市飆升，主要因為包維爾週三向一個經濟政策研究組織表示，當貨幣政策去到一個克制水平，足以降低通脹時，加息的速度漸趨溫和是合理做法。

他又提示，溫和加息有可能最快在12月中的議息會議上實現。

不過包維爾重申，在打擊通脹未結束之前，聯儲局可能需要維持克制的貨幣政策一段長時間，他指出，雖然取得一些正面發展，但要回復價格穩定，仍有漫長的路要走，意味著仍有一段長時間加息。

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