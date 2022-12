包維爾指加息速度或轉趨溫和 刺激華爾街股市反彈飆升

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週三提示,日後加息的速度將會漸趨溫和,他這番話刺激華爾街股市強力反彈飆升。

美股週三強力反彈回升,道瓊斯升737點,升幅超過2%,SP500升122點,升幅3%,Nasdaq升得更厲害,勁升484點,升幅達4.4%,重上11,400點以上。

週三是11月份最後一個交易日,以整個月份來計,道瓊斯和SP500分別累積升了超過5%,Nasdaq就累積升了接近4.4%。

股市飆升,主要因為包維爾週三向一個經濟政策研究組織表示,當貨幣政策去到一個克制水平,足以降低通脹時,加息的速度漸趨溫和是合理做法。

他又提示,溫和加息有可能最快在12月中的議息會議上實現。

不過包維爾重申,在打擊通脹未結束之前,聯儲局可能需要維持克制的貨幣政策一段長時間,他指出,雖然取得一些正面發展,但要回復價格穩定,仍有漫長的路要走,意味著仍有一段長時間加息。

