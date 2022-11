【KTSF】

南達科他州州長Kristi Noem週二禁止州內所有政府設備使用TikTok,州長指,TikTok危害國家安全,因為公司背後有中國。

參議院情報委員會主席Mark Warner也以同樣的理由,建議家長不要讓孩子使用TikTok。

他指,因為中國的法律要求中國企業以效忠中共為第一,而源碼又是中國編寫,所以用戶的數據及背後的東西都會流進中國,但他目前不主張全面禁止對年輕人有巨大影響力的TikTok。

聯邦通訊委員會(FCC)與聯邦調查局(FBI)本月初都表明關注TikTok可能引起的國家安全問題,參議院情報委員會副主席Marco Rubio贊成美國全面禁止TikTok。

在9月份,TikTok拒絕向參議員們承諾,其公司不會將美國用戶的數據發送到中國。

