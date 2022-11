中國多市爆發「白紙革命」 舊金山灣區有民眾響應（視頻）

【KTSF 傅景竑、周正鈞報導】

中國因為持續執行嚴苛的動態清零政策,觸發民眾發起的「白紙革命」,也迅速蔓延到海外,在舊金山(三藩市)灣區多處可見民眾一同響應。

週二晚看到大批民眾集結在南灣聖荷西市政廳前,悼念新疆烏魯木齊大火的罹難者及中國清零政策的受害者,集結的群眾手中拿著白紙,象徵抗議中共政權及審查制度。

週二天晚在聖荷西市府廣場,大批人群在7點鐘集結,口中唱著「送別」,手上拿著一張張白紙,悼念烏魯木齊大火中的罹難者。

這是在灣區由民眾自發性舉辦的燭光紀念活動之一,許多到場的民眾除了自備白紙,還帶來抗議標語及旗幟,廣場前也有鮮花及蠟燭。

畫面轉到東灣柏克萊,在週一晚間也有學生組織在加大柏克萊分校舉辦燭光追悼晚會。

畫面中看到學生們集結在校園門口前廣場上,自備蠟燭、鮮花、告示牌等,不但要聲援烏魯木齊的人民,也強烈表達訴求,高喊「不自由,毋寧死」的口號。

在現場拉起的橫幅,更是寫著上個月在北京四通橋,抗議行動中所見的標語,「不要核酸要自由」,也反映近期從中國發起的反清零政策示威行動,雖然在境內的網絡及媒體被掩蓋,但持續在海外餘波蕩漾。

另外,週二在舊金山,也看到另一批民眾集結在舊金山華埠Portsmouth廣場的民主女神雕像前,聲援這場「白紙革命」。

在舊金山華埠花園角廣場所舉行的悼念晚會有過百人出席,參與者在民主女神像前設民主牆以及獻花,此外,又用燭光排成1124,並默哀3分鐘紀念烏魯木齊火災死難者。

來自台灣不願具名的留學生就表示,前來是為了支持中國的民主運動。

她說:「因為中國自從六四天安門之後,沒有這種大型串聯的抗議活動,我覺得是很難得的事情,所以也想要為他們表達一份心力,我今天也是來這邊,聲援中國的白紙革命,因為真的很難得看到中國人這麼大規模的站出來,然後因為我自己是台灣人,所以我覺得非常支持中國的民主運動,當然我們不會想要喧賓奪主,我們還是很願意站在一起,陪他們聲援他們想達成的訴求。」

她續道說:「我周圍其實有很多中國人的朋友,他們其實有很多人都有類似的不滿,跟類似的訴求,那很多人因為一開始沒有社會運動的經驗,所以其實我看得到我周圍的朋友,很多人雖然有不滿,但是都非常害怕表達他們的不滿,也不知道要怎麼表達,我也看到他們因此感到非常的孤單,非常的受挫,這一波運動起來,我真的也非常替他們開心,因為我覺得雖然他們都不知道對方的身份是什麼,但是至少他們在黑暗中,感覺到彼此存在。」

而除了台灣的留學生,現場來自中國的留學生就表示有所顧慮,不願接受訪問,集會人士也舉起白紙,響應在中國的示威,並唱國際歌等歌曲。

