中國多市爆發「白紙革命」 舊金山灣區有民眾響應（視頻）

【KTSF 傅景竑、周正鈞報導】

中國因為持續執行嚴苛的動態清零政策，觸發民眾發起的「白紙革命」，也迅速蔓延到海外，在舊金山（三藩市）灣區多處可見民眾一同響應。

週二晚看到大批民眾集結在南灣聖荷西市政廳前，悼念新疆烏魯木齊大火的罹難者及中國清零政策的受害者，集結的群眾手中拿著白紙，象徵抗議中共政權及審查制度。

週二天晚在聖荷西市府廣場，大批人群在7點鐘集結，口中唱著「送別」，手上拿著一張張白紙，悼念烏魯木齊大火中的罹難者。

這是在灣區由民眾自發性舉辦的燭光紀念活動之一，許多到場的民眾除了自備白紙，還帶來抗議標語及旗幟，廣場前也有鮮花及蠟燭。

畫面轉到東灣柏克萊，在週一晚間也有學生組織在加大柏克萊分校舉辦燭光追悼晚會。

畫面中看到學生們集結在校園門口前廣場上，自備蠟燭、鮮花、告示牌等，不但要聲援烏魯木齊的人民，也強烈表達訴求，高喊「不自由，毋寧死」的口號。

在現場拉起的橫幅，更是寫著上個月在北京四通橋，抗議行動中所見的標語，「不要核酸要自由」，也反映近期從中國發起的反清零政策示威行動，雖然在境內的網絡及媒體被掩蓋，但持續在海外餘波蕩漾。

另外，週二在舊金山，也看到另一批民眾集結在舊金山華埠Portsmouth廣場的民主女神雕像前，聲援這場「白紙革命」。

在舊金山華埠花園角廣場所舉行的悼念晚會有過百人出席，參與者在民主女神像前設民主牆以及獻花，此外，又用燭光排成1124，並默哀3分鐘紀念烏魯木齊火災死難者。

來自台灣不願具名的留學生就表示，前來是為了支持中國的民主運動。

她說：「因為中國自從六四天安門之後，沒有這種大型串聯的抗議活動，我覺得是很難得的事情，所以也想要為他們表達一份心力，我今天也是來這邊，聲援中國的白紙革命，因為真的很難得看到中國人這麼大規模的站出來，然後因為我自己是台灣人，所以我覺得非常支持中國的民主運動，當然我們不會想要喧賓奪主，我們還是很願意站在一起，陪他們聲援他們想達成的訴求。」

她續道說：「我周圍其實有很多中國人的朋友，他們其實有很多人都有類似的不滿，跟類似的訴求，那很多人因為一開始沒有社會運動的經驗，所以其實我看得到我周圍的朋友，很多人雖然有不滿，但是都非常害怕表達他們的不滿，也不知道要怎麼表達，我也看到他們因此感到非常的孤單，非常的受挫，這一波運動起來，我真的也非常替他們開心，因為我覺得雖然他們都不知道對方的身份是什麼，但是至少他們在黑暗中，感覺到彼此存在。」

而除了台灣的留學生，現場來自中國的留學生就表示有所顧慮，不願接受訪問，集會人士也舉起白紙，響應在中國的示威，並唱國際歌等歌曲。

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