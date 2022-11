【KTSF】

聯邦參議院週二通過「尊重婚姻法案」,特別是指同性婚姻。

「尊重婚姻法案」獲得跨黨派的支持,12名共和黨議員投下贊成票,最後以61對36票通過。

這個法案的目的是在保護同性婚姻,萬一最高法院推翻2015年裁定的同性婚姻合法化,這項法案雖然不要求各州合法同性婚姻,但是要求各州承認其他州的同性婚姻。

這項法案將交由仍由民主黨掌控的眾議院表決。

