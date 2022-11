哈佛大學有學生示威 聲援中國內地抗議防控措施

【有線新聞】

美國紐約及哈佛大學都有示威,聲援內地民眾抗議防控措施。白宮表示,不希望有示威者受到身體傷害或恐嚇,加拿大總理杜魯多亦指中國民眾應有示威權利。

在馬薩諸塞州的哈佛大學數十人在約翰哈佛雕像前集會聲援內地示威,分別以中、英文高叫口號,並獻花悼念新疆烏魯木齊被指因當局過度防疫死於大廈火警的10名死者。

示威者大部分是哈佛學生,有相信是內地留學生戴上口罩或用白紙等遮面,稱擔心一旦被認出會影響在內地的家人。紐約及芝加哥的中國總領事館附近亦分別有數百人集會示威,要求保障中國民眾權利及結束清零政策。

內地多個城市日前爆發不滿封控措施的示威後,北京朝陽區及上海周二繼續有大批警力駐守,外電報道,有警員檢查民眾的手機有否安裝外國通訊程式或防火牆。

多國關注內地示威,美國白宮國家安全委員會發言人柯比連續兩天回應,稱不希望看到有示威者受到身體傷害、恐嚇或脅迫,美方會繼續支持用和平方式抗議。加拿大總理杜魯多稱,中國民眾應有權表達意見和示威,加方會密切留意事態發展。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。