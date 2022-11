中共前總書記江澤民逝世 享年96歲

【有線新聞】

中共前總書記江澤民因白血病和多個器官衰竭,在上海逝世享年96歲,中共中央委員會及全國人大常委會等黨政機關,讚揚江澤民是一位享有崇高威望的卓越領導人。

中共中央委員會周三下午公布江澤民的死訊,指江澤民因患白血病合併多臟器功能衰竭,周三中午12時13分搶救無效在上海逝世,又提到江澤民是黨、軍、國和各族人民公認的享有崇高威望的卓越領導人、中國特色社會主義偉大事業的領導者。

隨後官方同時公布成立江澤民治喪委員會,由總書記習近平擔任主任委員,總理李克強、栗戰書、韓正等中央政治局常委擔任委員。治喪委員會宣布即日起至江澤民追悼大會舉行日,北京天安門、人民大會堂、外交部和香港中聯辦等都會下半旗致哀,期間香港中聯辦等設靈堂弔唁,並會按慣例不會邀請外國政府、政黨和友好人士派代表團來中國參加悼念活動。

江澤民1926年出生,曾任上海巿巿長,1989年六四事件後,先後接任中共總書記、中央軍委主席及國家主席,至2002年卸任總書記。

江澤民近年已少有露面,今年二十大會議亦沒有出席,但會議舉行前,網上曾流傳他慶祝96歲生日的照片,妻子王冶坪坐在他旁邊。

