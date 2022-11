【KTSF】

娛樂公司AMC集團上任三個月的行政總裁Christina Spade宣佈離職,集團同時宣佈裁減兩成美國員工。

AMC集團沒有具體說明Spade突然離職的原因,AMC集團一半的收入來自電視服務套餐。

AMC集團主席指出,由於訂閱其電視服務套餐的用戶持續減少,該公司的串流平台AMC Plus業務雖然有增長,亦未能抵消損失,導致該公司需裁減兩成美國員工,來支持繼續營運。

截止2021年底,AMC集團大約有1,739名員工,裁員將影響近340人。

