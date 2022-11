【KTSF】

舊金山(三藩市)市長與聯合廣場聯會上星期表示,會加強廣場及周邊一帶治安,言猶在耳,上星期六該區就有商店發生一宗持械劫案。

案發現場位處Bush街400號路段的精品相機店,鄰近華埠天下為公牌坊。

警方消息指,在11月26號下午1時15分左右接報指有劫案發生,受害人向警方指疑犯持有武器,並在搶掠後登上一部房車逃走。

根據舊金山紀事報報導,該店損失接近20萬元貨物。

記者週一到訪該商店,發現並沒有營業,商店內有警員進行調查中。

市民如有案件相關消息,可打舊金山警方匿名報料熱線(415) 575-4444。

