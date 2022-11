舊金山日落區一意大利餐廳計劃在二樓開大麻店 惹附近居民反對（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)日落區一間意大利餐廳,計劃在餐廳的二樓開設大麻店,指大麻生意會為餐廳帶來更多收入,換來附近商戶及居民的反對。

位於日落區Taraval街夾18 Avenue的餐廳,早前向市府大麻辦公室申請在餐廳二樓開設大麻店,引來附近居民及商戶的不滿,因為餐廳附近有多間幼兒園及學校,兩條街口內更有兒童牙科診所、托兒所及武術學校。

其中一間武術學校的行政總裁表示,區內有很多小孩子出入。

武術學校行政總裁Brannon Beliso說:「大約500個家庭已光顧了我們22年,我們每天都會經過這間大麻店,如果你觀察一下數據、做做研究,你會發現每次有大麻店開張,罪案率都會急升,我不管你申請牌照時是如何處理的,這是道德的問題。」

他強調,就算市府批准開設大麻店,這件事仍牽涉到道德問題。

一位在附近開設兒童牙科診所已經26年的牙科醫生表示,大麻店的選址有很多小孩子上落車,擔心會令他們很早就接觸到大麻。

兒童牙科醫生Dorothy Pang說:「如果你在那裡開大麻店,少不免一定有小小大麻味,而無論店舖門口怎樣隱蔽,小朋友都會知道,所以我覺得市府如果批准開這間大麻店,就對市民不是太盡責,這是會影響到下一代的小朋友。」

有附近的居民又提到,近日區內有致命交通意外發生,肇事司機受到藥物影響。

市民王志華說:「如果再有大麻店的話,我怕這些意外會隨時發生,而且這裡有很多行人和小朋友行走。」

該意大利餐廳向附近商戶派出的告示,引用附近一間酒吧增設出售大麻的例子,指大麻店能活化社區及提升治安,又指會有專人在門口檢查身份證,大麻亦是密封,防止小孩子看見。

市府將會就該間大麻店在明年1月5日舉行聽證會,反對大麻店的市民在網上發出聯署,現時已有700多個簽名。

