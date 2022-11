Redwood City及San Mateo市有可負擔房屋單位接受申請

【KTSF 傅景竑報導】

中半島Redwood City及San Mateo市有可負擔房屋單位,現正開放申請。

位於Redwood City Main Street 353號的353 Main Street家庭公寓,現有14個可負擔房屋單位接受申請,均為兩睡房單位,月租2950元。

申請者收入限制以兩人住戶為例,年總收入不得超過119,360元,四人住戶年收入不可超過149,129元。

有興趣者可以在網上提出申請,或下載申請表郵寄送出,當局將審查申請人資格,符合資格的人士,先到先得。

另外,在San Mateo市South Delaware街2000號的2000 Delaware公寓,有兩個可負擔房屋單位接受申請,均為兩睡房單位,月租2885至3100元。

申請者收入限制以兩人住戶為例,年總收入不得超過159,350元,四人住戶最高年收入是199,200元。

有興趣者可以在網上提出申請,當局將審查申請人資格,符合資格的人士,先到先得。

更多資訊請點擊:

Redwood City: https://smc.housingbayarea.org/listing/

San Mateo市: https://smc.housingbayarea.org/listing/

