聖荷西準市長倡議空出的市議員席位應由選民投票決定（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣聖荷西候任市長Matt Mahan週一召開記者會，倡議由他與Santa Clara縣候任議員Sylvia Arenas空出的市議員席位，應由選民投票決定。

Mahan說：「這是最基本的常識，民選官員應該由人民，不是由政治人物來選擇。」

Mahan及多位聖荷西第8區及第10區的社區領袖，週一於聖荷西市政廣場，要求市政府在該選區舉辦特別補選，決定代表該區的市議員。

Mahan原是第10區市議員，任期至2024年，與Arenas因在中期選舉當選其他職位，將在正式上任後空出市議員席位，市議會的10位議員有權自行指派接任人選，但Mahan認為此辦法不但不民主，更將有利於特殊利益集團。

Mahan說：「我們現在看到的案例，是一群特殊利益想要阻止我們投票的權利，他們真的可以支持10個人做決定，而不是五萬名第8區及第10區的選民嗎？」

Santa Clara選民登記處估算，兩區的特別補選將花費700萬至1100萬元，但Mahan指，若讓特殊利益決定市議員人選，納稅人在未來將付出更高的代價。

Mahan說：「因為我們選擇的領導人，反映的是我們的價值，由局內人挑選的市議會，只要一次不好的表決，就可能花費10倍於特別補選的金額。」

幾位區內領袖及民選官員也上台發言，同樣指市民不能讓特殊利益替他們做決定，他們沒有透露這些特殊利益是誰。

聖荷西市議會將在下個月投票決定，是否以補選方式填補東部第8區及南部第10區市議員席位空缺。

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