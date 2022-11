聖荷西準市長倡議空出的市議員席位應由選民投票決定（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

南灣聖荷西候任市長Matt Mahan週一召開記者會,倡議由他與Santa Clara縣候任議員Sylvia Arenas空出的市議員席位,應由選民投票決定。

Mahan說:「這是最基本的常識,民選官員應該由人民,不是由政治人物來選擇。」

Mahan及多位聖荷西第8區及第10區的社區領袖,週一於聖荷西市政廣場,要求市政府在該選區舉辦特別補選,決定代表該區的市議員。

Mahan原是第10區市議員,任期至2024年,與Arenas因在中期選舉當選其他職位,將在正式上任後空出市議員席位,市議會的10位議員有權自行指派接任人選,但Mahan認為此辦法不但不民主,更將有利於特殊利益集團。

Mahan說:「我們現在看到的案例,是一群特殊利益想要阻止我們投票的權利,他們真的可以支持10個人做決定,而不是五萬名第8區及第10區的選民嗎?」

Santa Clara選民登記處估算,兩區的特別補選將花費700萬至1100萬元,但Mahan指,若讓特殊利益決定市議員人選,納稅人在未來將付出更高的代價。

Mahan說:「因為我們選擇的領導人,反映的是我們的價值,由局內人挑選的市議會,只要一次不好的表決,就可能花費10倍於特別補選的金額。」

幾位區內領袖及民選官員也上台發言,同樣指市民不能讓特殊利益替他們做決定,他們沒有透露這些特殊利益是誰。

聖荷西市議會將在下個月投票決定,是否以補選方式填補東部第8區及南部第10區市議員席位空缺。

