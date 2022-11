【KTSF】

聖荷西警方拘捕了三名疑犯,他們涉及多宗發生在聖荷西的商戶爆竊案件。

警方消息指出,三名疑犯作案,通常是選擇深夜至清晨非營業時間,他們會以工具及偷車破壞商戶的正門或櫥窗闖入。

警方指,在3月至7月期間曾鎖定匪徒一輛白色本田Odyssey,及後經媒體報導後,匪徒將該輛白色本田Odyssey燒毁,至今年10月以來,匪徒就以另一部本田Odyssey繼續犯案。

而在11月9日及22日,聖荷西警方拘捕三名疑犯,並拘押在Santa Clara縣監獄。

