【KTSF】

灣區空氣質素管理局宣布,車輛回購計劃淘汰舊汽車,為灣區居民提供1,200元的獎勵,目的是為了改善灣區的空氣質素。

當局表示,交通仍然是灣區最大的空氣污染源,而舊車缺乏現代的排放控制技術污染率亦高於新車款,計劃下合資格申請的汽車包括:車輛必須是1998年或更早的型號,車輛當前必須註冊,並且可操作和可駕駛,車輛必須在過去24個月內在灣區註冊等。

更多詳情和回收點,可瀏覽:http://www.baaqmd.gov/vbb

