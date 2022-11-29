夏威夷莫納羅亞火山週日晚開始噴發 近40年來首次

【KTSF 張麗月報導】

時隔大約40年，世界最大的活火山開始在夏威夷噴發，當局警告當地民眾要做好準備。

全球最大活火山，夏威夷的莫納羅亞火山，在週日晚開始噴發，是近40年來首次噴發。

當地民防官員週一警告說，就算暫時沒有即時危險，但夏威夷大島的居民要提高警覺，夏威夷當局也已展開應變計劃。

美國地質研究所表示，熔岩流暫時並未威脅到山下的社區，但仍然警告說，莫納羅亞火山斷裂帶噴發的早期可以是非常動態，而熔岩流的流向可以快速改變。

夏威夷火山觀測站的科學家說，經過連串地震之後，莫納羅亞火山昨晚就開始噴發，初期可能會大規模噴發，幾天後就會開始平靜下來。

科學家指出，熔岩流可能需要幾個星期，甚至幾個月時間到達，夏威夷大島東邊的城鎮，但附近20萬居民要提高警覺，這個人口比38年前莫納羅亞火山爆發時的人口多出超過一倍。

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