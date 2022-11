夏威夷莫納羅亞火山週日晚開始噴發 近40年來首次

【KTSF 張麗月報導】

時隔大約40年,世界最大的活火山開始在夏威夷噴發,當局警告當地民眾要做好準備。

全球最大活火山,夏威夷的莫納羅亞火山,在週日晚開始噴發,是近40年來首次噴發。

當地民防官員週一警告說,就算暫時沒有即時危險,但夏威夷大島的居民要提高警覺,夏威夷當局也已展開應變計劃。

美國地質研究所表示,熔岩流暫時並未威脅到山下的社區,但仍然警告說,莫納羅亞火山斷裂帶噴發的早期可以是非常動態,而熔岩流的流向可以快速改變。

夏威夷火山觀測站的科學家說,經過連串地震之後,莫納羅亞火山昨晚就開始噴發,初期可能會大規模噴發,幾天後就會開始平靜下來。

科學家指出,熔岩流可能需要幾個星期,甚至幾個月時間到達,夏威夷大島東邊的城鎮,但附近20萬居民要提高警覺,這個人口比38年前莫納羅亞火山爆發時的人口多出超過一倍。

