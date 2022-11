銷售量跌兼上市待售時間延長 San Mateo縣料最終成買方市場（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

根據San Mateo縣房地產經紀人協會的數據,該縣最終可能成為買方市場,原因是銷售量下跌,上市時間比同年超過一倍。

根據The Daily Journal的報導,最新的數據顯示,San Mateo縣10月份房屋平均上市時間為27天,比去年同期多一倍。

房地產經紀人Raziel Ungar表示,San Mateo縣正在成為買方市場,因為賣方多於買方,而房屋在市場上的待售時間更長,就為買家提供了更多討價還價的籌碼。

根據房地美(Freddie Mac)的數據,在整個10月份,30年期抵押貸款利率從6.75厘到7.08厘不等,這是10年來的最高水平。

San Mateo縣房地產經紀人協會的數據顯示,10月份獨立屋的售價中位數為181萬元,而在去年同期,售價中位數為191萬元。

另外,房地產經紀人Rachel Ni表示,由於裁員、股市和樓價,經濟衰退亦都正在發生,但現在仍然是買屋的好時機。

她表示,每10個賣家中,大約有兩個會將物業從市場上撤出並出租,希望等待明年市場好轉。

她又說與過去幾年相比,現時銀行更願意提供利率可調整的抵押貸款。

根據First Republic Bank利率表,對於前5年的固定利率為4.95厘。

