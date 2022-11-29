銷售量跌兼上市待售時間延長 San Mateo縣料最終成買方市場（視頻）

November 29, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 傅景竑報導】

根據San Mateo縣房地產經紀人協會的數據，該縣最終可能成為買方市場，原因是銷售量下跌，上市時間比同年超過一倍。

根據The Daily Journal的報導，最新的數據顯示，San Mateo縣10月份房屋平均上市時間為27天，比去年同期多一倍。

房地產經紀人Raziel Ungar表示，San Mateo縣正在成為買方市場，因為賣方多於買方，而房屋在市場上的待售時間更長，就為買家提供了更多討價還價的籌碼。

根據房地美（Freddie Mac）的數據，在整個10月份，30年期抵押貸款利率從6.75厘到7.08厘不等，這是10年來的最高水平。

San Mateo縣房地產經紀人協會的數據顯示，10月份獨立屋的售價中位數為181萬元，而在去年同期，售價中位數為191萬元。

另外，房地產經紀人Rachel Ni表示，由於裁員、股市和樓價，經濟衰退亦都正在發生，但現在仍然是買屋的好時機。

她表示，每10個賣家中，大約有兩個會將物業從市場上撤出並出租，希望等待明年市場好轉。

她又說與過去幾年相比，現時銀行更願意提供利率可調整的抵押貸款。

根據First Republic Bank利率表，對於前5年的固定利率為4.95厘。

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