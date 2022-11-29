數據顯示黑五與網購星期一銷情同樣樂觀

【KTSF 張麗月報導】

感恩節翌日的黑色星期五，傳統上是節日購物旺季的開始，雖然經濟前景不確定，以及通脹高企，但數據顯示，今年的黑色星期五，網上銷售總額達到破紀錄超過91億元，其中電子產品和健身器材最受歡迎，有關方面也樂觀預測，網購星期一的網上銷售也會同樣可觀。

根據Adobe Analytics數據顯示，剛過去的黑色星期五，網上銷售達到破紀錄超過91億元，預期網購星期一的銷售情況也會可觀．

好像網購龍頭Amazon，在節日期間在全球各地每小時處理6.6萬個訂單，而週一是全年最繁忙的日子，Amazon今年就招聘超過15萬人來應對需求。

其實Amazon和其他零售商早在10月開始就舉行促銷活動，鬥搶顧客，令人質疑究竟網購星期一是否名存實亡？專家說，有必要存在。

Adobe Analytics分析師Eric Matisoff說：「我相信網購星期一是大日子，因為這是傳統，預期今天有大折扣優惠。」

專家說，網上購物有許多平價貨品，因為零售商要清理存貨，特別是與疫情有關的供應鏈短缺問題，今年得到紓緩，許多店舖收到額外的庫存，因此需要減價來促銷。

資料顯示，在剛過去的週末，成衣、電子產品和玩具都有折扣，減價15%至34%不等，有些電腦產品的折扣也超過三成，而且促銷活動可能持續到12月。

另外，全國零售聯盟預測，今年的節日整體零售銷售總額大概上升8%。

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