數據顯示黑五與網購星期一銷情同樣樂觀

【KTSF 張麗月報導】

感恩節翌日的黑色星期五,傳統上是節日購物旺季的開始,雖然經濟前景不確定,以及通脹高企,但數據顯示,今年的黑色星期五,網上銷售總額達到破紀錄超過91億元,其中電子產品和健身器材最受歡迎,有關方面也樂觀預測,網購星期一的網上銷售也會同樣可觀。

根據Adobe Analytics數據顯示,剛過去的黑色星期五,網上銷售達到破紀錄超過91億元,預期網購星期一的銷售情況也會可觀.

好像網購龍頭Amazon,在節日期間在全球各地每小時處理6.6萬個訂單,而週一是全年最繁忙的日子,Amazon今年就招聘超過15萬人來應對需求。

其實Amazon和其他零售商早在10月開始就舉行促銷活動,鬥搶顧客,令人質疑究竟網購星期一是否名存實亡?專家說,有必要存在。

Adobe Analytics分析師Eric Matisoff說:「我相信網購星期一是大日子,因為這是傳統,預期今天有大折扣優惠。」

專家說,網上購物有許多平價貨品,因為零售商要清理存貨,特別是與疫情有關的供應鏈短缺問題,今年得到紓緩,許多店舖收到額外的庫存,因此需要減價來促銷。

資料顯示,在剛過去的週末,成衣、電子產品和玩具都有折扣,減價15%至34%不等,有些電腦產品的折扣也超過三成,而且促銷活動可能持續到12月。

另外,全國零售聯盟預測,今年的節日整體零售銷售總額大概上升8%。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。