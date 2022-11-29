節日期間人流接觸密集 會否引發新疫情

【KTSF 林子皓報導】

感恩節加上準備到來的聖誕假期，民眾不是和親友聚餐，就是安排了出國假期，但在美國境內目前包括新冠病毒、呼吸道合胞病毒RSV和流感三種病毒正在流行之中，這讓人關注如此密集的人流接觸，會不會引發一股新的疫情？

進入2022年終的假期季節，民眾聚餐或上街購物等活動，已經接近COVID疫情前的水平。

但同一時間，三種病毒的威脅正在悄悄擴散中。

簡稱RSV的呼吸道合胞病毒，會對孩童造成嚴重威脅，白宮首席防疫專家Anthony Fauci也特別指出，現在是危機時刻，甚至接近到了緊急狀況。

Fauci醫生說：「在國內某些地區，很多兒科醫院的重症病床都幾乎不勝負荷，就像幾乎所有的急症病床的情況。」

Fauuci醫生呼籲，在假期季節保護自己最好的方法，就從注射疫苗開始。

Fauci醫生說：「面對這三種病毒我們有兩種疫苗了，有新冠疫苗與加強劑，還有流感疫苗。」

另外，醫學專家也建議，如果我們需要跟別人聚會，一切回到最根本，那就是好好用常識來面對。

包括接種更新版本的疫苗、多洗手、在很可能受到感染的場合記得戴上口罩，然後建議每個人在聚會前都記得做個快篩。

另外還有個好消息是，其他國家已經歷過流感和RSV病毒的高峰期，目前病例數量開始逐漸下降。

Fauci醫生說：「但願這個情況會盡早出現，因為這次流感和RSV比起過往來得早。」

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