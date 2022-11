節日期間人流接觸密集 會否引發新疫情

【KTSF 林子皓報導】

感恩節加上準備到來的聖誕假期,民眾不是和親友聚餐,就是安排了出國假期,但在美國境內目前包括新冠病毒、呼吸道合胞病毒RSV和流感三種病毒正在流行之中,這讓人關注如此密集的人流接觸,會不會引發一股新的疫情?

進入2022年終的假期季節,民眾聚餐或上街購物等活動,已經接近COVID疫情前的水平。

但同一時間,三種病毒的威脅正在悄悄擴散中。

簡稱RSV的呼吸道合胞病毒,會對孩童造成嚴重威脅,白宮首席防疫專家Anthony Fauci也特別指出,現在是危機時刻,甚至接近到了緊急狀況。

Fauci醫生說:「在國內某些地區,很多兒科醫院的重症病床都幾乎不勝負荷,就像幾乎所有的急症病床的情況。」

Fauuci醫生呼籲,在假期季節保護自己最好的方法,就從注射疫苗開始。

Fauci醫生說:「面對這三種病毒我們有兩種疫苗了,有新冠疫苗與加強劑,還有流感疫苗。」

另外,醫學專家也建議,如果我們需要跟別人聚會,一切回到最根本,那就是好好用常識來面對。

包括接種更新版本的疫苗、多洗手、在很可能受到感染的場合記得戴上口罩,然後建議每個人在聚會前都記得做個快篩。

另外還有個好消息是,其他國家已經歷過流感和RSV病毒的高峰期,目前病例數量開始逐漸下降。

Fauci醫生說:「但願這個情況會盡早出現,因為這次流感和RSV比起過往來得早。」

