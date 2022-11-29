加州州眾議員李天明在州議會組租客黨團 為租客爭取權益（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州州眾議員李天明（Alex Lee）與幾位民主黨籍州眾議員，在州議會組成租客黨團，為加州的租客爭取權益。

州眾議員李天明在The Mercury News訪問中指，加州44%的居民為租客，但代表加州的80名州眾議員之中，只有四名議員名下沒有房地產，換句話說，他認為全州1700萬名租客的權益，在州府未受確實代表。

李天明及另外三名州眾議員今年新成立租客黨團，將致力於提倡以租戶為中心的法例，並防止房東及房地產集團過度影響州政府政策。

李天明表示，這個租客黨團將推出多項改革目標，包括成立全州出租物業註冊表，修改Ellis法案，保障租客不被房東惡意驅逐，並廢除Costa-Hawkins出租房屋法，允許市府對單戶住宅及新建公寓大樓實施租金管制。

疫情前的一份報告顯示，加州有近一半的租客，收入的3分之1都花在住房開銷上，許多租客不但居住在擁擠環境，還未受州租金援助的保障，而在舊金山灣區，現時的月租中位數就高達3800元。

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