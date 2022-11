加州州眾議員李天明在州議會組租客黨團 為租客爭取權益（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州州眾議員李天明(Alex Lee)與幾位民主黨籍州眾議員,在州議會組成租客黨團,為加州的租客爭取權益。

州眾議員李天明在The Mercury News訪問中指,加州44%的居民為租客,但代表加州的80名州眾議員之中,只有四名議員名下沒有房地產,換句話說,他認為全州1700萬名租客的權益,在州府未受確實代表。

李天明及另外三名州眾議員今年新成立租客黨團,將致力於提倡以租戶為中心的法例,並防止房東及房地產集團過度影響州政府政策。

李天明表示,這個租客黨團將推出多項改革目標,包括成立全州出租物業註冊表,修改Ellis法案,保障租客不被房東惡意驅逐,並廢除Costa-Hawkins出租房屋法,允許市府對單戶住宅及新建公寓大樓實施租金管制。

疫情前的一份報告顯示,加州有近一半的租客,收入的3分之1都花在住房開銷上,許多租客不但居住在擁擠環境,還未受州租金援助的保障,而在舊金山灣區,現時的月租中位數就高達3800元。

