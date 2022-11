【KTSF】

連鎖超市Whole Foods宣布,因應環保訴求,將停止銷售緬因州龍蝦。

緬因州的最大出口品龍蝦,將不會在全美上百家Whole Foods超市出售。

該公司代表指,隨著數量日益減少,龍蝦捕撈已經不再被認為是可持續的產業。

環保團體同時擔心,捕撈作業的網線工具等,可能會危害鯨魚。

北大西洋只剩下340頭鯨魚,整個物種都可能瀕臨滅絕。

緬因州的民選官員對此表達憤怒,認為Whole Foods聽信誤導的環保宣傳,而非實際的海洋科學。

Whole Foods則回應表示,該公司致力於與供應商、漁業和倡議團體合作。

