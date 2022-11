【有線新聞】

世衛宣布將「猴痘」重新命名為「mpox」。

世衛聲明表示,改名為了避免污名化和歧視,諮詢過國際專家後,決定以mpox命名,在未來一年的過渡期將同時使用新舊名稱,並逐步淘汰「猴痘」名稱。至今共110國家向世衛匯報超過8萬宗確診病例,另外55人死亡。

