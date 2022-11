美國FCC禁止銷售和進口華為等五中企產品

【有線新聞】

美國聯邦通信委員會以國家安全威脅為由,禁止在國內銷售和進口華為和中興等5間中國電訊設備商的電子產品,有委員形容禁令是史無前例的一步。

中國5間電訊設備商及其子公司,包括華為、中興通訊、海康威視、大華及海能達旗下的電子產品,遭美國當局以國家安全威脅為由,禁止銷售和進口。

當中的海康威視曾被指以閉路電視監控,協助打壓在新疆地區的維吾爾族人。

美國聯邦通信委員會成員周五一致通過決定,指這些產品對數據安全,以至國家安全均構成風險。

委員會在聲明中指,會致力確保不可信的通信設備,不獲授權在境內使用,以保護美國人民免受電訊方面的國安威脅,同時亦考慮撤回對這些公司現有產品的使用授權。

這項禁令是根據總統拜登去年簽署的《安全設備法案》要求下執行,進一步限制這5間中國企業。

美國情報機構相信,這些中國企業在《國家情報法》下,或會被北京當局要求強制交出數據資料,但公司已否認會這樣做。

