舊金山Taraval街推出BINGO遊戲支持小商戶（視頻）

舊金山(三藩市)市府在日落區推出Taraval沿街商戶的BINGO遊戲,來支持本地小商戶。

美好時光盡在Taraval(Take Time for Taraval)的BINGO遊戲活動,由舊金山經濟與勞動力發展辦公室(OEWD)、舊金山交通局(SFMTA),以及People of Parkside Sunset合辦,主要目的是想鼓勵居民和遊客前往Taraval購物,來支持受L-Taraval綫工程影響的小商戶。

OEWD社區總監Diana Ponce De Leon說:「這是一場營銷活動,我們正好趕上假期,希望確保當地企業和合作夥伴協調工作,以有趣的方式邀請市民外出。」

這項Bingo遊戲的規則很簡單,市民可以到任意一間參與活動的商鋪索取要一張遊戲卡,而遊戲卡當中的公仔圖案是隨機,每一次消費後,就可以獲得屬於商舖的貼紙。

記者就試玩得到小狗的貼紙,那之後如果想合符抽獎資格的話,下一步就要完成四角,任何一排三格,或填滿整張九宮格遊戲卡,如果填滿整張九宮格,就可直接有完成獎,並有資格參與大獎的抽獎活動。

小獎是10元Visa禮品卡和手提袋,而大獎就是100元Visa禮品卡。

De Leon說:「這對家庭來說,是一件令人興奮的事情,它實際上轉化為小商業的生意和收入,而且市民有機會四處走走,也許你只會去一家商店,但現在你會去想去多家商店。」

舊金山經濟與勞動力發展辦公室表示,有43間小商業參與活動。

Sax Worx經理James Lee說:「我希望有些人可能會遇到一些有趣的事情,結識一些新朋友,看看不同的社區,也許他們還沒有去過,可以聚在一起,在參加抽獎活動時與,人們一起玩得開心,有個有趣的社區體驗。」

抽獎活動將會舉辦兩場,分別是11月26日Taraval街的免費派發薄餅活動,和12月2日在McCoppin Square的聖誕樹點燈儀式。

更多的活動詳情,可瀏覽網頁:http://sf-pops.com/timefortaraval

