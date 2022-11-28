舊金山Taraval街推出BINGO遊戲支持小商戶（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）市府在日落區推出Taraval沿街商戶的BINGO遊戲，來支持本地小商戶。

美好時光盡在Taraval（Take Time for Taraval）的BINGO遊戲活動，由舊金山經濟與勞動力發展辦公室（OEWD）、舊金山交通局（SFMTA），以及People of Parkside Sunset合辦，主要目的是想鼓勵居民和遊客前往Taraval購物，來支持受L-Taraval綫工程影響的小商戶。

OEWD社區總監Diana Ponce De Leon說：「這是一場營銷活動，我們正好趕上假期，希望確保當地企業和合作夥伴協調工作，以有趣的方式邀請市民外出。」

這項Bingo遊戲的規則很簡單，市民可以到任意一間參與活動的商鋪索取要一張遊戲卡，而遊戲卡當中的公仔圖案是隨機，每一次消費後，就可以獲得屬於商舖的貼紙。

記者就試玩得到小狗的貼紙，那之後如果想合符抽獎資格的話，下一步就要完成四角，任何一排三格，或填滿整張九宮格遊戲卡，如果填滿整張九宮格，就可直接有完成獎，並有資格參與大獎的抽獎活動。

小獎是10元Visa禮品卡和手提袋，而大獎就是100元Visa禮品卡。

De Leon說：「這對家庭來說，是一件令人興奮的事情，它實際上轉化為小商業的生意和收入，而且市民有機會四處走走，也許你只會去一家商店，但現在你會去想去多家商店。」

舊金山經濟與勞動力發展辦公室表示，有43間小商業參與活動。

Sax Worx經理James Lee說：「我希望有些人可能會遇到一些有趣的事情，結識一些新朋友，看看不同的社區，也許他們還沒有去過，可以聚在一起，在參加抽獎活動時與，人們一起玩得開心，有個有趣的社區體驗。」

抽獎活動將會舉辦兩場，分別是11月26日Taraval街的免費派發薄餅活動，和12月2日在McCoppin Square的聖誕樹點燈儀式。

更多的活動詳情，可瀏覽網頁：http://sf-pops.com/timefortaraval

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