台灣九合一選舉結束 台北市長由國民黨蔣萬安勝出

台灣九合一選舉結束,焦點所在台北市長選戰由國民黨蔣萬安勝出。六都的控制權,藍營由三個增至四個,綠營只保住南部兩個城市,蔡英文辭任民進黨主席。

國民黨出選台北巿長的蔣萬安晚上發表勝利宣言:「這一場價值的勝仗,我們辦到了,這個時刻不止是萬安個人的勝利,更是每一位台北巿民,你們用手中神聖的選票,讓善良戰勝了側翼,讓正直戰勝了謊言,讓民主戰勝了黑箱,讓光明戰勝了黑暗。謝謝你們,謝謝大家。」

主要對手陳時中承認敗選,他說:「我呼籲我們一起給予蔣萬安先生支持,讓他未來把台北巿治安得愈好,面對2022年台北巿選舉的敗選,是我自己努力不夠,在這裏我向大家致下最深的歉意,很抱歉我努力不夠。」

蔣萬安以超過57萬票擊敗主要對手,陳時中和無黨籍的黃珊珊。桃園市長之爭,國民黨的張善政宣布當選。新北市方面,國民黨的侯友宜以超過110萬票勝出。

台中市,國民黨的盧秀燕宣布當選。台南市,民進黨的黃偉哲擊敗國民黨的謝龍介。高雄市,亦由民進黨陳其邁成功連任。

今次選舉國民黨贏得13個縣市,遠超民進黨的5個,與2018年比較,由綠變藍的有兩個,分別是基隆市和桃園市,藍變綠的只有澎湖縣。嘉義市長選舉因有候選人逝世,押後至下月舉行。

