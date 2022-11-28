舊金山聯合廣場冬季漫步樂園假日市集剪彩開幕（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

感恩節剛過，就準備要迎接聖誕節，舊金山聯合廣場的冬季漫步樂園假日市集，週五剪彩開幕。

主辦單位在25日下午宣布，冬季漫步樂園假日市集正式開幕。

民眾在疫情期間，渡過兩個聖誕節後，想在舊金山市中心體驗聖誕氣氛，即日起可攜家帶眷到舊金山聯合廣場，這裡的市集，吃喝玩樂樣樣俱全。

聯合廣場聯會執行長Marisa Rodriguez說：「請大家來這觀賞表演，並到處走走漫步，沒錯這就是冬季漫步樂園。」

主辦單位聯合廣場聯會的執行長，邀請民眾從市集開始一路沿著Powell街漫步，欣賞沿路上由當地藝術家所擺出的聖誕節展示，並走到聯合廣場前的Macy’s聖誕樹，還可以溜冰。

這個假日市集將延續至12月24日平安夜，開放時間是每天中午到晚上7點，開幕典禮還邀請到舊金山青年合唱團表演。

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