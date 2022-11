舊金山聯合廣場冬季漫步樂園假日市集剪彩開幕（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

感恩節剛過,就準備要迎接聖誕節,舊金山聯合廣場的冬季漫步樂園假日市集,週五剪彩開幕。

主辦單位在25日下午宣布,冬季漫步樂園假日市集正式開幕。

民眾在疫情期間,渡過兩個聖誕節後,想在舊金山市中心體驗聖誕氣氛,即日起可攜家帶眷到舊金山聯合廣場,這裡的市集,吃喝玩樂樣樣俱全。

聯合廣場聯會執行長Marisa Rodriguez說:「請大家來這觀賞表演,並到處走走漫步,沒錯這就是冬季漫步樂園。」

主辦單位聯合廣場聯會的執行長,邀請民眾從市集開始一路沿著Powell街漫步,欣賞沿路上由當地藝術家所擺出的聖誕節展示,並走到聯合廣場前的Macy’s聖誕樹,還可以溜冰。

這個假日市集將延續至12月24日平安夜,開放時間是每天中午到晚上7點,開幕典禮還邀請到舊金山青年合唱團表演。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。